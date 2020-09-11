تمكن فريق متخصص من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض من نقل مريض بالسمنة المفرطة يصل وزنه إلى حوالى (300 كغم) من مستشفى خاص إلى آخر.



وفي التفاصيل تلقت عمليات الإدارة توجيهاً يفيد بوجود أحد المرضى -يعاني من زيادة مفرطة في الوزن- وبعد تقديم الخدمة له في أحد المستشفيات الخاصة، ورغبة ذويه في نقله إلى مستشفى آخر نظراً لصعوبة الحركة وعدم استطاعته في التنقل، وعلى الفور تم التجاوب مع التوجيه وتشكيل فرق إسعافية ميدانية وتجهيز مركبة مخصصة تستخدم في إسعافات العنايات المركزة لنقل الحالات المماثلة للسمنة المفرطة، وذلك بالتنسيق مع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض.



وبدوره أوضح مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض فهد القحطاني، أن الحالة قد تم نقلها بنجاح وذلك بتعاون فريق العمل، بالرغم من مواجهة بعض الصعوبات، و بفضل من الله تكللت عملية النقل بالنجاح.



ولفت القحطاني إلى أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وبمتابعة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وفي إطار توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وبإشراف مباشر من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني تعمل ضمن منظومة القطاعات الحكومية، وتتولى تنفيذ المهام المناطة بها وذلك على مستوى المنطقة، كما تشارك في عضوية لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة وتقوم بتنسيق عقد الاجتماعات، وجمع تقارير المنشآت المتابعة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.



وأثنى القحطاني على التكامل والتعاون المستمر بين كافة القطاعات الحكومية في منطقة الرياض، للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وبما ينعكس على جاهزيتها للحالات الطارئة، ومن ذلك منظومة المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، وفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، والتجمع الصحي الأول، وكذلك كافة القطاعات المشاركة في لجنة الطوارئ الفورية بالمنطقة.