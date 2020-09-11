سجلت المملكة اليوم (الجمعة)، أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ 24 شعبان 1441 الموافق 17 أبريل 2020، إذ بلغت الحالات اليومية المعلنة آنذاك 762 إصابة بالفايروس، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 687 إصابة جديدة، إضافة إلى رصد تعافي 935 حالة، و24 حالة وفاة جديدة.

وكشفت «الصحة» أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 55.584 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.645.077 فحصا مخبريا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 324.407 حالات، من بينها 19.261 حالة نشطة، منها 1368 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 300.933 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4213 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من الفايروس في المملكة لتصل إلى 92.76%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 5.9%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (72)، الدمام (49)، جدة (48)، المدينة المنورة (42)، الرياض (37)، الهفوف (33)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (127)، الرياض (80)، الدمام (70)، حائل (42)، القطيف (42)، الظهران (42)، المدينة المنورة (41)، جدة (38).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.