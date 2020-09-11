أزالت الفرق الرقابية التابعه لأمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخططاً مخالفاً وغير مرخص بمنطقة أبيار الماشي بمساحة مليون متر مربع، إذ كان مجهزاً للبيع على المواطنين بطريقة غير نظامية، وذلك ضمن جهود الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية.

وأوضحت أمانة المنطقة أنه تم تجهيز المخطط تمهيداً لبيعه على المواطنين دون صكوك شرعية، ودون أخذ تراخيص من الجهات المختصة، وعليه باشرت الفرق الرقابية والجهات الأمنية الموقع وأزالت التعديات التي قامت بطريقة عشوائية في الموقع.

وطالبت أمانة المدينة المنورة المواطنين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم من خلالها تسويق وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية؛ لأنها تدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية.

وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين، ودعت المواطنين لوقف عمليات شراء وتداول قطع الأراضي غير النظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الأرض ومستنداتها النظامية.