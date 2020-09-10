أحبط رجال حرس الحدود ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة، محاولة تهريب (229) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وألقوا القبض على مهربين و6 أشخاص كانوا في استقبالها وجميعهم من الجنسية اليمنية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية للواقعة.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، أن الدوريات البحرية لحرس الحدود اعترضت القارب الدي ضُبطت عليه المواد المخدرة بعد أن تجاوز المياه الاقليمية في ضمن مسؤوليات قطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة، وأن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار للشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة، وسيقفون سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.