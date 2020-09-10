أكد المدير العام لتعليم منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام جائحة فايروس كورونا، بل قامت بخطوات كبيرة لتنفيذ التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني بحيث يكون هو الحل الأمثل لأي عوائق تعليمية، مشدداً على أن الهدف من التعليم عن بُعد هو حصول الطلاب والطالبات على التعليم والمعرفة.



وبيّن العثمان خلال جولته اليوم (الخميس) على بعض مدارس عرعر بمرافقة المساعد للشؤون التعليمية عباس صالح العنزي وحضورهم في بعض الفصول الافتراضية، أن المملكة استطاعت مواصلة تقديم التعليم منذ بدء الجائحة وفق توجيهات القيادة وجهود الوزارة ومنسوبيها، حيث حث الطلاب على الجدية في الحضور ومتابعة تنفيذ المهام الإلكترونية، لتحقيق أهداف العملية التعليمية ورفع مستوى نواتج التعلم.



ودشن العثمان المشروع الرقمي لبرنامج تكافل والذي يستهدف توزيع 249 جهاز آيباد وشريحة إنترنت على الطلاب والطالبات المستفيدين من البرنامج كمرحلة أولى، حيث حثّ الطلاب على بذل الجهود لمواصلة تعليمهم والاستفادة من قنوات التعلم التي وفرتها وزارة التعليم.