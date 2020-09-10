سجلت المملكة اليوم (الخميس)، أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ 147 يوماً، وتحديداً منذ 17 أبريل الماضي، إذ بلغت الحالات اليومية المعلنة آنذاك 762 إصابة بالفايروس، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 708 إصابات جديدة، إضافة إلى رصد تعافي 1032 حالة، و24 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 323.720 حالة، من بينها 19.533 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1363 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 299.998 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4189 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات إلى 92.67%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 6%، ولفتت «الصحة» إلى أنه تم إجراء 41.291 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.589.493 فحصا.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (61)، الهفوف (53)، المدينة المنورة (48)، الدمام (44)، القطيف (44)، حائل (40)، الرياض (38)، الخبر (34)، مكة المكرمة (29)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (87)، الدمام (59)، المدينة المنورة (53)، جدة (50)، الخبر (46)، القطيف (46)، الطائف (43)، عرعر (30)، الرياض (30).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.