فعلت السياحة الزراعية أول مشروع سياحي زراعي في المنطقة الشمالية يحتضن مهرجان التمور والأسرة في حائل، وانطلق العمل في منتجع جنة الشمال بمركز القاعد في منطقة حائل عبر خطوة رائدة تهدف إلى تحويل مزارع النخيل في المنطقة إلى مجمع سياحي راقٍ، يحوي أجمل المتنزهات السياحية الفريدة والمتميزة بإطلالة زراعية خلابة.
ويعد المنتجع من أوائل الفنادق الريفية في المملكة العربية السعودية بكامل الخدمات والمدعوم من صندوق التنمية الزراعية، وهو حاصل على ترخيص من فرع وزارة السياحة بالمنطقة، وتم استثمار المشروع وتطويره على أمل نقل السياحة الزراعية في المنطقة نقلة نوعية، بحيث تستقطب الزوار وتسهم في السياحة الداخلية، كما يتميز مشروع السياحة الزراعية بالمنتجع بكونه قائما على الاستثمار في البيئة الزراعية وتبلغ مساحته ٥٠ ألف متر مربع مهيأة بشكل كامل لاستقطاب المهرجانات والفعاليات، ويحتوي على مرافق عديدة كالبيوت المحمية والشاليهات والألعاب المائية. وكانت تجربة المشروع التي تعد الأولى في مجال الاستثمارات بالنزل الريفية فتحت مجالات اقتصادية كبيرة بعد تحقيقها نجاحات على كافة المجالات الاستثمارية، خصوصاً في مشاريع زراعة وتسويق النخيل في حائل وغيرها من مناطق المملكة السياحة الزراعية، تبرز أهميتها ومكانتها باعتبارها إحدى أهم المبادرات التي ترعاها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير وصناعة السياحة الوطنية، وذلك عبر دعم ورفع منسوب الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في كافة أنحاء المملكة، كما أن السياحة الزراعية حققت الكثير من العوائد الربحية والاقتصادية والاجتماعية التي انعكس أثرها على المواطنين والمؤسسات في تلك المناطق. وضم منتجع جنة الشمال فعاليات مهرجان التمور والأسرة المقام خلال الفترة بين 3 (سبتمبر) الجاري حتى شهر (أكتوبر) بمشاركة القطاع الحكومي والخاص والأسر المنتجة ومسرحا للطفل، ويحتوي على سوق للتمور والمنتجات الحائلية الأخرى، ويشتمل المنتجع على 8 شاليهات بطابع مميز ومدخل مستقل لكل شاليه ومحمية طيور، ويضم أنواعا عديدة من النخيل والأشجار تزيد على 500 شجرة من أصناف مختلفة ما بين النخيل والحمضيات والزيتون وغيرها من المزروعات.