نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة ممثلة في الرعاية الصحية المنزلية 66212 زيارة خلال العام الماضي 1441، قدمت خلالها الرعاية الصحية المنزلية تعزيزاً لشعور الأمان والاطمئنان للمرضى في منازلهم وضمن محيط أسرهم وفق معايير وآلية عمل محددة من خلال فرق طبية مؤهلة، إضافة لتقديم منظومة من الأنشطة والخدمات الطبية العلاجية والوقائية والتوعوية والتأهيلية والاجتماعية للفئات المستفيدة.وأكدت صحة جدة أن عدد المرضى المسجلين بخدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة جدة بلغ 2500 مريض تتم خدمتهم من قبل 38 فريقاً طبياً مكوناً من أطباء، وممرضين، وأخصائيي علاج طبيعي، وأخصائيي تغذية، وخدمة اجتماعية، مبينة أن الخدمات تقدم في كل من مركز الرعاية الصحية المنزلية الذي يخدم المرضى التابعين لمستشفى شرق جدة، والملك عبدالعزيز، ومستشفى الثغر العام، إضافة إلى أقسام الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الملك فهد العام، ومجمع الملك عبدالله الطبي، ومجمع إرادة للصحة النفسية، ومستشفى العزيزية للأطفال، ومستشفى رابغ العام، ومستشفى الليث العام، ومستشفى أضم العام.وأكدت دور خدمات الرعاية الصحية المنزلية الهادفة للتقليل من مراجعة المرضى للمستشفيات تجنباً للعدوى التي قد تحدث للمرضى أثناء تواجدهم لفترات طويلة في المستشفيات، إضافة إلى تقليص نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات من الحالات غير الحرجة.وأشارت إلى أن من ضمن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ضمن خدمات الرعاية الصحية المنزلية هي: خدمة العناية بالجروح التي تتم وفق أحدث الأساليب العلاجية المعتمدة، كما يتم تقديم الخدمات الاجتماعية فور إدراج المريض بالخدمة حيث تتم دراسة حالة المريض اجتماعياً ونفسيا، وتحديد احتياجات المريض وتوفيرها من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.يذكر أن الرعاية الصحية المنزلية مستمرة في تقديم الخدمات للمرضى، إذ قامت بتفعيل عدد من المبادرات كتأمین وتوصيل المستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، إضافة إلى مبادرة تأمین وتوصيل الأدوية والمكملات الغذائية إلى منازل المرضى، ومبادرة توفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى «أسرة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة، رافعة» إلى جانب مبادرة الاستشارات الطبية المرئية والهاتفية لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.