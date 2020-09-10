أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة «بيدينا» التي تنفذها جمعية البر الخيرية ببلجرشي ضمن فعاليات ملتقى (تمكين)، وذلك خلال استقباله بالإمارة أمس، محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم، يرافقه نائب رئيس جمعية البر الخيرية ببلجرشي أحمد بن مصبح وأعضاء الجمعية.وأكد المدير التنفيذي للجمعية سعيد الغامدي، بأن المبادرة تهدف إلى دعم وتدريب وتأهيل الطاقات الشبابية بالمنطقة وتعزيز القيم المجتمعية وتنمية الثقافة السياحية لديهم، ومشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال توظيف طاقاتهم في مختلف الأنشطة ورفع المستوى الاقتصادي من خلال المشاريع المختلفة لديهم، مبيناً أن المبادرة تتكون من فروع عدة تتضمن «بشبابنا ننتج» لتأهيل ٣٠٠ شاب وفتاة على الحرف اليدوية، و«حياكم»، و«بفكرنا ننهض»، و«بشبابنا نزرع».وقدم نائب رئيس جمعية البر الخيرية ببلجرشي تقريراً عن جهود الجمعية في التصدي لجائحة كورونا، والتي فعلت خلالها منصاتها الإلكترونية لاستقبال طلبات المستفيدين وذلك للحد من التعاملات الورقية، مفيداً بأنه تم تنفيذ العديد من المبادرات للتصدي لجائحة كورونا ومن أهمها مبادرة السلة العاجلة بتوزيع ١٠٥٠ بطاقة شرائية للمستفيدين، ومبادرة مجمع واعي لتأمين جميع الوسائل الوقائية من كمامات ومعقمات ومنشورات توعوية للوقاية من كورونا.وأضاف: وزعت الجمعية 600 سلة غذائية للمستفيدين، وقدمت دعما ماليا للجنة رعاية السجناء وأسرهم بالمنطقة بمبلغ ٢٠ ألف ريال، وكذلك دفع قيمة إيجار ثلاثة أشهر لعدد ١١٦ أسرة مستأجرة بمبلغ ٣١١.٦٢٥ ريالاً، كما وزعت ١٩٦ جهاز حاسب آلي وآيباد لأبناء المستفيدين في المرحلة الجامعية والثانوية ليتمكنوا من إكمال مسيرته التعليمية بالشكل المطلوب.