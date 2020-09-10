شدد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة الأمير فهد بن سلطان، على دور ومكانة المرأة السعودية في عملية البناء والتنمية، مؤكداً أنها أصبحت واجهة مشرفة لبلادها تشارك بفعالية في كافة المجالات، مهنئاً الأمين العام لمجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس بمناسبة بداية عملها أمينا عاما لمجلس المنطقة، كأول امرأة تشغل منصب أمين عام لمجلس المنطقة على مستوى المناطق.واستعرض خلال ترؤسه أمس الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لمجلس المنطقة للعام الحالي في قاعة اجتماعات المجلس بالإمارة، نتائج جولات اللجان الميدانية التي سبق أن شكلها من أعضائه، المكلفة بمتابعة المشاريع المنفذة في تبوك والمحافظات التابعة، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى تعثّر البعض منها، ووجّه حيالها بمتابعة أعمالها والرفع للمجلس بالتقارير اللازمة لعرضها خلال جلساته القادمة، وبحث تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة شؤون الأسرة بالمجلس، ووجّه بإنشاء لجنة إعلامية تابعة للجنة، وهيكلة لجنة شؤون الأسرة ووضع أهدافها ومرئياتها وتطوير عملها. وشدد المجلس على أهمية الحرص على المتاحف الخاصة وتقديم العون لأصحابها للحفاظ على موروث المنطقة.