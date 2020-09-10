أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أن التنمية لم تتوقف وسارت حتى في أحلك الظروف التي عاشتها دول العالم مع جائحة كورونا، فكانت بلادنا -بفضل الله ثم بحرص قيادتنا الرشيدة- تعمل على تأسيس وافتتاح العديد من مشاريع التنمية وفي جميع المجالات بالمناطق كافة، مشيداً بافتتاح ثلاث بلديات فرعية جديدة لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مدن ومحافظات المنطقة ولتقديم الخدمات بكفاءة أعلى والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، لقرب البلدية من مواقع العمل، وسهولة تحديد الاحتياجات، لمحدودية أحجام شبكات الخدمات التابعة لكل بلدية على حدة، ما يساهم في زيادة فاعلية أداء فرق الإشراف، وخصوصاً الميدانية، لتمكنها من المتابعة الدورية القريبة منها، فالبلديات ركيزة أساسية في تقديم الخدمات.جاء ذلك اثر تدشينه أمس 3 بلديات فرعية جديدة استحدثتها أمانة المنطقة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ورؤساء البلديات ووكلاء الأمانة، خلال زيارته بلديتي قارا وشمال سكاكا الفرعيتين.وأكد المهندس الشرعان، أن البلديات الفرعية الجديدة شمال سكاكا وقارا ووسط سكاكا، تأتي ضمن استراتيجية جديدة لإرساء مفهوم ثقافة العمل بقواعد الإجراءات التنظيمية، ولتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين القاطنين بمدينة سكاكا، مشيراً إلى أن التكاليف الإجمالية لبلديتي قارا وشمال سكاكا تقدر بـ2.2821.240 ريالا.