أعلنت الهند أمس أكثر من 1000 وفاة بكوفيد-19، وذلك لليوم الثامن على التوالي. وهو أعلى من الدول الأخرى المنكوبة، كأمريكا، والبرازيل، والمكسيك. وقارب العدد الإجمالي لوفيات الهند 74 ألفاً، وستنقل الهند إلى الدولة الثالثة في العالم لجهة كثرة الوفيات جراء الوباء. وتشهد الأرجنتين تسارعاً في التفشي الوبائي؛ إذ أعلنت أمس 12.027 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين هناك إلى 500 ألف شخص. أما المكسيك فأعلنت أمس 5.351 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 624.860 شخصاً. وبإضافة 703 وفيات ليل الثلاثاء ارتفع العدد الكلي للوفيات بكوفيد-19 في المكسيك إلى 68.484 وفاة. وفي جاكرتا، قالت السلطات إن كوفيد-19 أدى الى وفاة 107 أطباء، و74 ممرضاً وممرضة. ويذكر أن إندونيسيا تعاني أصلاً من قلة الكوادر الصحية، إذ يوجد فيها نحو 4 أطباء فقط لكل 100 ألف من سكانها.