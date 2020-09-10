أكدت دراسة حديثة أن إغلاق المدارس في أنحاء العالم بسبب اندلاع جائحة فايروس كورونا الجديد، أدى إلى زيادة كبيرة في الزواج المبكر للفتيات. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس الأول أنه على رغم جهود المنظمات الإنسانية العاملة على دعم أطفال المناطق الريفية في العالم، فإن عدد الفتيات اللاتي قام أهلهن بتزويجهن أثناء فترة إغلاق المدارس آخذ في الزيادة بشكل يثير القلق. وأشارت إلى تنامي الظاهرة في الريف النيبالي، على وجه التخصيص. وتعمل تلك المنظمات على إقناع الآباء والأمهات بعدم تزويج بناتهم قبل بلوغهن سن الـ18 عاماً. وترى تلك المنظمات أن الزواج المبكر ستكون له تبعات مدمرة، وتأثيرات قد تستمر على بقية حياة الطفلة التي يتم تزويجها. وتضيف أنه علاوة على أنه سيؤدي إلى انقطاع الطفلة من التعليم، فهو يزيد مخاطر تعرضها للمعاملة السيئة، وتضرر صحتها، وزيادة فقرها. وأجرت إحدى المنظمات استطلاعاً لآراء الفتيات اللاتي تم تزويجهن مبكراً خلال فترة إغلاق المدارس بسبب وباء كوفيد-19، عن أهم المتغيرات في حياتهم بعد الزواج، فذكر 89% منهن أنهن تعرضن لضغوط أكبر للاستغراق في العمل المنزلي والزراعي. وحذر ناشطون محليون في نيبال من أن ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية على صعيد مساعي المساواة بين الجنسين بدأ يتبخر، بسبب إغلاق المدارس جراء التفشي الوبائي. وقالوا إن الريف النيبالي يعتمد على تحويلات العمال المهاجرين للهند.