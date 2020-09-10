ذكرت صحيفة «بنغالور ميرور» الهندية أمس الأول، أن سائق سيارة إسعاف قام باغتصاب طالبة في الـ19 من عمرها، بعد ركوبها سيارة الإسعاف لنقلها الى المستشفى، إثر تأكد تشخيص إصابتها بوباء كوفيد-19.
وأضافت أن المجرم رجل في الـ29 من عمره، ويدعى نوفل. وحدثت الجريمة النكراء في أحد مراكز ولاية كيرالا الهندية. وتم اعتقال المتهم. وقالت الشرطة إن نوفل لم يحصل على الإقرار الطبي الذي يسمح له بالعمل سائقاً للإسعاف. وذكرت الصحيفة أن نوفل حمل الفتاة وامرأة في الـ42 من عمرها من مستشفى أدور العام، بعدما ثبتت إصابتهما بالفايروس.
وبعد أن قام بإنزال المرأة الأكبر سناً عند مركز للعزل الصحي؛ قاد سيارة الإسعاف، وعلى متنها الفتاة، الى مكان خلوي ناءٍ، وأوقفها لخلع زي الحماية الوقائية الذي يرتديه، ثم ارتكب جريمته البشعة بحقها. وقالت الصحيفة إنه اعتذر إلى الفتاة، وحذرها من مغبة إبلاغ أي شخص بما حدث لها. وأنزلها على بعد خطوات من المستشفى. وأبلغت الفتاة الممرضات بالمستشفى بما حدث لها. وذكر مسؤول صحي هندي لصحيفة «إنديان إكسبريس» أمس أن السلطات درجت على نقل المصابين بكوفيد-19 إلى المشافي على متن سيارات للإسعاف. وأضاف أن مقصورة السائق معزولة بسياج زجاجي لمزيد من الحماية للسائق من التعرض للفايروس.
وأضافت أن المجرم رجل في الـ29 من عمره، ويدعى نوفل. وحدثت الجريمة النكراء في أحد مراكز ولاية كيرالا الهندية. وتم اعتقال المتهم. وقالت الشرطة إن نوفل لم يحصل على الإقرار الطبي الذي يسمح له بالعمل سائقاً للإسعاف. وذكرت الصحيفة أن نوفل حمل الفتاة وامرأة في الـ42 من عمرها من مستشفى أدور العام، بعدما ثبتت إصابتهما بالفايروس.
وبعد أن قام بإنزال المرأة الأكبر سناً عند مركز للعزل الصحي؛ قاد سيارة الإسعاف، وعلى متنها الفتاة، الى مكان خلوي ناءٍ، وأوقفها لخلع زي الحماية الوقائية الذي يرتديه، ثم ارتكب جريمته البشعة بحقها. وقالت الصحيفة إنه اعتذر إلى الفتاة، وحذرها من مغبة إبلاغ أي شخص بما حدث لها. وأنزلها على بعد خطوات من المستشفى. وأبلغت الفتاة الممرضات بالمستشفى بما حدث لها. وذكر مسؤول صحي هندي لصحيفة «إنديان إكسبريس» أمس أن السلطات درجت على نقل المصابين بكوفيد-19 إلى المشافي على متن سيارات للإسعاف. وأضاف أن مقصورة السائق معزولة بسياج زجاجي لمزيد من الحماية للسائق من التعرض للفايروس.