عقد المجلس البلدي بمحافظة الداير اليوم (الأربعاء)، لقاء مفتوحا مع أهالي مركز دفا، بحضور رئيس المركز حمد بن مسفر القحطاني، ورئيس المجلس البلدي بالداير أسعد حيان الخالدي، ورئيس بلدية محافظة الداير محمد بن حسن الحامظي، وشيخ شمل قبائل آل تليد حسن ناصر التليدي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والأهالي، وذلك بمركز دفا.

ويأتي اللقاء ضمن أهداف المجلس لتعزيز التواصل مع المواطنين وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم وإطلاعهم على قرارات المجلس ومتابعاته للمشاريع والبرامج التطويرية في محافظة الداير، وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين ومطالبهم البلدية.

وتضمن اللقاء الاستماع للملاحظات والمقترحات التي قدمها الأهالي للمجلس، والتي تتعلق بتطوير الخدمات ومتابعتها.

وقدم رئيس مركز دفا حمد القحطاني بيانا بالخدمات والحاجات في المركز، ومن ضمنها تحديد مرمى النفايات وإنارة الطريق العام وسفلتة الطرق الفرعية، وتسوير المقابر وتوسعتها وعمل حدائق ومتنزهات ودعم مكتب الخدمات البلدية بدفا بالمعدات والآليات.

وقام أعضاء المجلس البلدي بجولة في دفا، وتم الوقوف على أبرز الحاجات وطلبات المواطنين على الطبيعة.