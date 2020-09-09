أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول الـ20 لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

وأكد خادم الحرمين أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول الـ20.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.