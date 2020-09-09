أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 775 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 720 حالة تعافٍ إضافية، و28 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 323.012 حالة، من بينها 19.881 حالة نشطة، منها 1386 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 298.966 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4165 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.55%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.15%، فيما نسبة الحالات الحرجة 0.429%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الدمام (54)، مكة المكرمة (51)، جدة (45)، الهفوف (40)، الرياض (40)، المدينة المنورة (37)، ينبع (36)، عرعر (33)، القطيف (30)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الطائف (67)، جدة (57)، مكة المكرمة (54)، الرياض (31)، المدينة المنورة (29)، نجران (28)، الدمام (21)، حفر الباطن (20).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، أكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن تطبيق «توكلنا» يتضمن معلومات مهمة جدا وتحديثات مستمرة وتطورات قيّمة للصحة والوقاية ورفع مستوى الأمن الصحي على مستوى الأفراد والمجتمع، مجددا النصيحة للجميع بالاستفادة من التطبيق والحرص على تحديث البيانات للحصول على خصائص مهمة جدا.

وكشف العبدالعالي خدمة جديدة يتيحها التطبيق، وهي إطلاق تصريح إلكتروني للتجمعات، يمكن لأي فرد أو أسرة أو منشأة أو جهة أو مؤسسة، أو أماكن التسوق، إنشاء تصريح للتجمع في المكان الذي ستتم الدعوة لحضور مجموعة من الأفراد إليه، مشددا على أهمية ضبط تنظيم العدد الموجود وأن يكون في حدود المسموح به في التجمعات، إضافة إلى ضبط الدخول للموقع، والتأكد عند وصول المدعوين من إمكانية دخولهم من خلال «الكود» الذي سيصل عبر التصريح، موضحا أن ذلك لن يقتصر على ضبط الأعداد والداخلين والزائرين للموقع فقط، بل سيتم من خلاله التصرح أيضا الاطمئنان على الحالة الصحية للزوار، والتأكد من أن صحتهم تسمح لهم بالوجود دون تعريض الآخرين للخطر، وبالتالي يكون الاجتماع في أعلى مستويات الوقاية والأمان الصحي.

وأكد متحدث «الصحة» أن هذه الخدمة ستضيف إضافة قيّمة للإجراءات الوقائية والاحترازية، وستكون فرص الانتشار أو اكتساب العدوى بين المدعوين للتجمعات أقل بكثير، إضافة إلى استمرارهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمع.