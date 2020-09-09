أطلع مدير إدارة الاستثمار في أمانة منطقة الباحة المهندس صالح سعيد شيبان بلدي أمانة الباحة على لوائح الاستثمار المحدثة والمتضمنة زيادة مدد التأجير إلى 50 عاماً، والتغاضي عن 10 % من مدة ومبلغ الإيجار لصالح المستثمر وتخفيض الضمان البنكي إلى 20%. وكشف المهندس شيبان ارتفاع إيرادات استثمارات الأمانة في السنة المالية الحالية إلى ما يفوق ١١ مليون ريال. وأوضح في جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة أمس الأول أن الأمانة بصدد تسويق نحو 30 فرصة استثمارية ذات مميزات واعدة منها 17 موقعاً على الطريق الدائري. وأكد سعي أمانة المنطقة لاستقطاب المستثمرين في المبادرات المتاحة بدءا من التأجير المؤقت من يوم إلى ٩٠ يوما، مروراً بتأجير الحدائق، وليس انتهاء بدور الإيواء السياحي والترفيهي، وعدّ شيبان اللائحة الاستثمارية المعدلة لائحة مُمْكِنَة للمستثمرين، مشيراً إلى أن ملكية فندق قصر الباحة وموتيلات جبل مهران انتقلت إلى هيئة عقارات الدولة إثر فسخ عقد المستثمر السابق. وعدّ شيبان ما تم ترويجه في مواقع التواصل عن جبل الجليد بهرجة إعلامية، وقال تم التواصل مع منسق مبادرة الاستثمار التشاركي واتضح للأمانة أنه ليس لديهم جدية.

فيما ناقش رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أحمد آل هادي والأعضاء مدير إدارة الاستثمار خصوصية منطقة الباحة والطبيعة الطبوغرافية والمواسم السياحية ما يستدعي المرونة مع المستثمر، وأكد أنه يقوم بدور المعقب للمستثمرين ليخفف عنهم عبء الإجراءات الشكلية، لافتاً إلى أن المرونة في ما يخص الأمانة واردة خصوصا في ما يتعلق بمبالغ التأجير.

فيما أقر المجلس إجازة الحساب الختامي في ما يخص نطاق المجلس للعام المالي 2019، واستعرض جدول أعماله ورفع عددا من التوصيات.