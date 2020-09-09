أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة» واختيار المستويات الخضراء عند شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات؛ لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وتهدف «بطاقة كفاءة الطاقة» التي تتصدر الأجهزة الكهربائية «أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والإضاءة»، إضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.

وشدّد المركز على أهمية تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك؛ كونه المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعَي الأجهزة الكهربائية والمركبات.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتعرف على بطاقات «بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة» وما تضمه من معلومات مهمة للمستهلك، تجعل عملية المفاضلة بين المنتجات أمراً سهلاً.