دعا صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين والشركات في قطاع الأغذية، إلى التقديم والحصول على تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي والمخصص له مليارا ريال، من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق.

وتأتي هذه المبادرة من الصندوق ضمن أداء دوره التنموي وتحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في دعم وتطوير القطاع الزراعي واستقرار منظومة الأمن الغذائي بالمملكة.

وبين الصندوق أن التمويل المقدم يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال ضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.

وتستهدف هذه المبادرة منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء، واللحوم الحمراء، وزيوت الطعام)، وستتم إضافة أي منتجات أخرى حسب حاجات السوق وإستراتيجية الأمن الغذائي.

ولمزيد من المعلومات أو طلبات التمويل يمكن زيارة الصندوق أو التواصل مع إدارة المشاريع المتخصصة، عبر البريد الإلكتروني: wcf.cr@adf.gov.sa.