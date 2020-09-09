أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز، وفاز في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حجٍ ذكي من خلال إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية، وفرز وترميز الأمتعة في مطارات بلدانهم ودخولهم كأي رحلة داخلية. وفي التميز الإداري فاز فرع النيابة العامة بمنطقة مكة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها والسعي نحو التميز على مستوى النيابات، وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في «الأداء والتعامل والحضور»، إضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون للعام 2019. كما فاز في فرع التميز الاقتصادي «تيسير» نظير جهود المركز في اختيار «45» مشـروعاً وفرصةً جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقاً لموقعها الجغرافي والميزانية الإجمالية والإطار الزمني للتنفيذ، إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذلك جهود المركز التي أثمرت بحصوله على المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال . وفي فرع التميز الثقافي فاز وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز كونها تقدم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي بإيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحميه من مخاطر العولمة اللغوية. وفاز في فرع التميز الاجتماعي مبادرة «ثقة» بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة؛ وهي مبادرة تستهدف النزلاء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على مراحل عدة تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف. فيما فاز بفرع التميز العمراني مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية نظير اهتمام ولي العهد وحرصه الشديد على المباني التاريخية في مدينة جدة لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة، وذلك بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة لما يحقق تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. وفي فرع التميز البيئي فازت «إستراتيجية الحج والعمرة الخضراء»؛ وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير التي تنطلق من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية.وفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى.الفالح وعطار يفوزان بفرع العمل الإنسانيفاز في فرع التميز الإنساني كلٌّ من الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح نظير جهوده إبّان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة، ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة عدد «246» يتيماً ويتيمةً يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة «98» ألف متر مربع بمكة المكرمة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 200 مليون ريـال، ويضم «14» مبنى سكنياً للبنين والبنات، ومبنى إدارياً، وقاعة للمناسبات، ونادياً رياضياً، ومرافق ومركزاً للغسيل الكلوي. وفي الختام كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والشركاء الداعمين والرعاة الإعلاميين.