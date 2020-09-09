أعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) تسجيل 781 إصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي 623 حالة، و30 حالة وفاة، ولفتت إلى أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 42%، ونسبة الذكور 58%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 86%، وكبار السن 3%، مضيفة أنه تم إجراء 48690 فحصاً مخبرياً دقيقاً جديداً خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجماليها إلى 5498997 فحصاً.ووفقاً لإحصاء الوزارة بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة 322237 حالة، من بينها 19854 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1428 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 298246 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4137 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 92.55%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 6.1%.وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلاً لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: جدة (62)، مكة المكرمة (58)، المدينة المنورة (51)، الدمام (50)، الرياض (43)، الهفوف (36)، المبرز (32)، القطيف (31)، أما أعلى المدن تسجيلاً لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (58)، تبوك (40)، جدة (40)، المدينة المنورة (26)، الرياض (26)، الحجرة (25)، الهفوف (23).