أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مساهمتها في «ملتقى مكة الثقافي.. كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الأسبوع الماضي، بتدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، ودعم 10 رواد اعمال، و700 جهاز لوحي. وتمثلت مساهمات الوزارة في تدريب 1000 من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة، وسيكون التدريب ضمن مبادرة «مهارات المستقبل» في مجالات نوعية تشمل، إنترنت الأشياء، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، علم البيانات، إدارة قواعد البيانات، تحليل الأعمال، إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية، التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية واللوجستية، كما تشمل هندسة الشبكات، البرمجيات، تطوير الويب والتطبيقات، تصميم وتطوير الألعاب، مراكز الاتصال، تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب دعم ونمو وتسريع 10 من رواد الأعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال وتقديم عدد 700 جهاز لوحي بما يعادل «400.000» ريال لحملة «تعلم عن بعد» من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.