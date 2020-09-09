وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بمضاعفة الجهود في متابعة تنفيذ مشاريع الكهرباء بمحافظات المنطقة وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مثمناً دور وزارة الطاقة في تمكين الشركة السعودية للكهرباء من التوسع في المشاريع الكهربائية بأعلى مستويات الجودة التي تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة في المنطقة. جاء ذلك خلال تدشينه عبر الاتصال المرئي مشروعي محطتي تحويل النخيل والمطار الجديد وربطهما بالشبكة التابعة لشركة الكهرباء، بقيمة إجمالية تجاوزت 262 مليون ريال، بمشاركة محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء بالإنابة خالد الرشود، وعدد من مسؤولي الشركة. وسيساهم المشروعان في مواجهة ارتفاع الأحمال على مغذيات محطات التحويل المجاورة لها، وتعزيز المغذيات المحملة في شبكة الكهرباء، لخدمة 46 ألف مشترك في ثمانية أحياء.