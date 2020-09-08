‏كشفت وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء)، إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، ‏إذ أظهرت تلك الأرقام قصة نجاح جديدة للوزارة بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا.

وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من المنصة 4215027 طالباً وطالبة يمثلون 84% من إجمالي الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الـ3 البالغ عددهم 5020088، إضافة إلى 411963 معلماً ومعلمة، و20709 من قائدي المدارس في مختلف المناطق والمحافظات.

‏وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الدروس الافتراضية من 37081 درساً خلال يوم الأحد الماضي ليصل إلى 1324758 درساً (الثلاثاء)، بارتفاع يصل إلى الضعفين ونصف الضعف ونسبة 280%؜، فيما بلغ عدد مشاهدي قناة عين يوتيوب 99 مليون مشاهدة إلى اليوم (الثلاثاء).

‏وأوضحت «التعليم» أن عدد الواجبات المنزلية للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي اليوم (الثلاثاء) بلغ 696497 واجباً مدرسياً، فيما بلغ إجماليها خلال يومي الأحد والاثنين مجتمعين 972444 واجباً، فيما سجلت المنصة اليوم (الثلاثاء) ارتفاعاً في أرقام المستفيدين بنسبة 140% عن أسبوع التهيئة الأول الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 2989908 طلاب وطالبات.

وتعكس هذه الأرقام تفوقا إيجابيا لمدى قدرة وزارة التعليم وتمكنها من استيعاب ملايين الطلاب والطالبات في منصة واحدة، إلى جانب توفير البدائل المناسبة لاستمرار الرحلة التعليمية عن بُعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، من خلال توفير 23 قناة عين للدروس، وأرشفتها في اليوتيوب للرجوع إليها في أي وقت.