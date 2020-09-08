دعا مختصون في اللغة العربية إلى زيادة العناية بها وتعليمها وتدريسها بشكل يجعلها أكثر تداولا واستجابة لقيم العصر وتحولاته، ونشرها على المنصات الرقمية بشكل يجعلها لغة قريبة من مختلف الأجيال، لأنها ترتبط بالهوية والثقافة والتاريخ.

وكشفت ندوة «عبق: العربية بلا قواعد» التي نظمتها مكتبة المؤسس العامة بالرياض مساء اليوم (الثلاثاء)، احتفاظ اللغة ببريقها رغم مرور آلاف السنوات على نشأتها، وهي من اللغات السامية التي انتشرت بالمنطقة، كما ناقشت على أكثر من صعيد ثقافي جمالياتها وما تحويه من ثروة دلالية على مستوى المفردات، وثروة تشكيلية على مستوى الخطوط، كما أنها تحفظ ميراثا عريقا من الآداب والفنون والقيم والأفكار وملايين المؤلفات في مختلف فروع المعرفة.