بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، في وفاة رئيس الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك سلمان: تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء.