تصدّرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية ومؤسساتها البحثية بمشاركتها بـ40 بحثًا علميًا حول فايروس ⁧‫كورونا⁩ المستجد، لتصبح أبرز المساهمين في تحقيق المملكة للمركز الأول عربيًا والـ25 عالمياً في الإنتاج البحثي العلمي المتعلق بالجائحة.جاء ذلك في تقرير صدر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واطلعت «عكاظ» على نسخة منه.وتوزعت الأبحاث العلمية بين المستشفيات ومراكز الأبحاث المرتبطة بها وبين الجامعات وساهمت 6 مؤسسات طبية سعودية و21 جامعة في نشر 269 ورقة علمية، وتوزعت الجهود البحثية على العديد من المناطق المملكة وهو مؤشر طيب لعدم تركز الأبحاث في المناطق الرئيسية.وكشفت المتحدثة باسم جامعة الملك سعود عهود الشهيل لـ«عكاظ» أن تصدرهم جاء بناء على التقرير الصادر من مدينة الملك عبدالعزيز والتقنية بمشاركة الجامعة بنحو ٤٠ بحثا علمياً، وزارة الصحة ٣٤، جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ٢٩، الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ٢٨، جامعة الملك عبدالعزيز ٢٦، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ١٠ أبحاث، مستشفى الملك فيصل التخصصي ١٠، جامعة الأمير سطام ٨، جامعة جازان وجامعة الملك فيصل، جامعة الملك خالد ٧ أبحاث، جامعة طيبه ٦، جامعة الجوف، جامعة الأميرة نورة، جامعة الفيصل، جامعة الطائف ٥، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ٥، جامعة بيشة، جامعة الفارابي، جامعة حائل، جامعة القصيم ٣، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة أم القرى، جامعة المجمعة، جامعة الأمير سطام، جامعة جدة، جامعة الحدود الشمالية بحثين لكل جامعة.