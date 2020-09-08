بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت «صحة الرياض»، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية مقيما من جنسية آسيوية، بحوزته أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر، إضافة إلى قيامه بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان.

وأوضحت «صحة الرياض» أنه ضمن الجولات التفتيشية، التي تنفذها الفرق المختصة بالالتزام ضمن الجولات المجدولة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.... تم ضبط مقيم من جنسية آسيوية يعمل في مهنة طبيب أسنان في عيادة خاصة به، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت إيقاف الوافد مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابية للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله.

وشددت «صحة الرياض» أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.