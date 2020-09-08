قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية ضمن حملاتها الرقابية بضبط أحد الصوالين للتزيين النسائي يقوم بممارسة أعمال ذات ادعاء طبي، وأدوات طبية غير مصرحة، وأدوات غير معقمة، وكذلك أدوات للتجميل، والميك آب مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى بناء على لائحة الجزاءات والغرامات.

هذا وتواصل الوحدة النسائية وبأقسامها المختصة جولاتها اليومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية. وتدعو البلدية للإبلاغ عن أي مخالفات عن طريق الرقم الموحد 940 أو عن طريق الحساب الرسمي بتويتر.