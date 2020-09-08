شرعت إدارة التعليم في محافظة المهد في توزيع 63 جهازاً لوحياً مقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات؛ لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي الجديد 1442هـ، ومواصلة تعليمهم عن بعد خلال تلك المرحلة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة محمد بن علي القحطاني، أنه تم توزيع 63 جهازاً على طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي والمسجلين في برنامج تكافل، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة والطالبات بالمراحل الأخرى.

وأضاف أن مؤسسة تكافل الخيرية قد أطلقت مبادرة توفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المطبقة لديها، وسلمت وفق الكشوفات المعتمدة بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس، مؤكداً الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، ومثمناً تلك المبادرة غير المستغربة لدعم الطلبة والطالبات وتلمس احتياجاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى وزارة التعليم للحد من أثر هذه الجائحة على الطلاب وتحصيلهم العلمي، وتبذل كافة الجهود لردم الفجوة التي قد تحدثها بروتوكولات مواجهة هذا الفايروس أمام إتقان الطلاب والطالبات للمهارات العلمية والعملية المطلوبة منهم في المراحل الدراسية.