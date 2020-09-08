بحث أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي سرعة استكمال إجراءات برج مياه منطقة حائل الجديد، والذي سيكون معلما جديدا من معالم منطقة حائل، حيث وقعت المرحلة الأولى من المشروع في ٢٠١٩/٢/٨ بقيمة تجاوزت ٤ ملايين ريال.

كما ناقش الأمير عبدالعزيز مع الوزير مشروع متنزه حائل البري، ومراجعة خطة الوزارة نحوه، ومناقشة التصاميم النهائية لتأهيل وادي الأديرع والاتفاق على الخطوة القادمة نحو آليات الطرح ومناقشة استخدام المياه المعالجة ومضاعفة الاستفادة منها.

ونوّه أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمشاريع البيئة والمياه والزراعة وخدمات تطوير مناطق المملكة ومنطقة حائل وخدمة أبنائها وتوفير احتياجاتهم.