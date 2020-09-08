أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن برنامج التدريب على رأس العمل تمهير يدعم تطوير المهارات المهنية والمعرفية للقوى الوطنية، من خلال إكسابهم الخبرات اللازمة التي تزيد من قابلية وفرص توظيفهم في سوق العمل، كما يحصل المتدرب في البرنامج على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، في حين يتحمل الصندوق خلال فترة التدريب تأمين ضد المخاطر للمتدربين.

ويهدف برنامج تمهيد إلى تدريب الكوادر الوطنية على رأس العمل، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة.

وكانت «هدف» أعلنت في وقت سابق شمول خريجي وخريجات الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة في برنامج تمهير، يحصل خلالها المتدرب على مكافأة قدرها 200 ريال، إلى جانب المشمولين سابقاً من خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 300 ريال، في حين تراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر.

ويأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج تمهير نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.