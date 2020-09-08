‏أنهت الكلية التقنية للبنات ممثلة في وكالة شؤون المتدربات تنفيذ أسبوع تهيئة الخريجات (متدربات التدريب التعاوني) لسوق العمل عبر منصات البث التدريب الإلكتروني - Black Board. وشمل الأسبوع عدة لقاءات، منها استضافة منسقة معهد ريادة الأعمال الوطني عهد القثامي، ويهدف اللقاء للتعرف على عالم الأعمال، وقد بلغ عدد حضور اللقاء ١٣٠ متدربة.

‏فيما استضافت الكلية مدربة الإدارة المكتبية بقسم التقنية الإدارية شريفة الناصري، ويهدف اللقاء إلى كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية، وبلغ عدد حضور ١٤١ متدربة.

‏وشمل أحد اللقاءات جلسة تهيئة متدربات التدريب التعاوني مقدمة من منسقة التدريب التعاوني سارة المالكي لمعرفة أهداف التدريب التعاوني وواجبات المتدربة خلال فترة التدريب التعاوني وبلغ عدد الحضور نحو ١٤١ متدربة.

‏كما تم تنفيذ ورشة عمل إثراء متدربات التدريب التعاوني لتزويد المتدربة بأهم المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل الالتحاق بسوق العمل، وذلك باستضافة منسوبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ريم العتيبي، ومنسوبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شادية الحارثي، ومنسوبة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) صباح الثبيتي، وبلغ الحضور ١٥١ متدربة، وكانت الورشة تحت إشراف منسقة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني فاطمة بانقيطة.