عقدت لجنة العمليات والتدريب أمس (الإثنين)، اجتماعها الـ28 لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.ونقل الأمين المساعد للشؤون العسكرية بكلمته تحيات وتمنيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.