أمهلت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد في جنوب شرق محافظة جدة، 60 يوما لتقديم صور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة.وأكدت أن تلك الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.وأوضحت أنه يجب على الملاك التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيسي بالرياض أو بفرع الهيئة بجدة، مشيرة إلى أن المستهدفين جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007. N:2353683 – E:536233. N:2368263)، إضافةً إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الاحداثيات التالية (E:522743. N:2392728 – E:538512. N:2395963).وطالبت الهيئة تعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني eng@spga.gov.sa.