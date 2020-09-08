صرحت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن في بيان لها أمس (الإثنين)، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعترفت باستهدافها المدنيين والأعيان المدنية مستخدمة عدداً من الطائرات دون طيار، وتحاول تبرير انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بنشرها الحقائق وادعائها أن المواقع المدنية تعد أهدافاً عسكرية.وأشار التحالف في البيان إلى أن ما تمارسه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من استهداف للمدنيين بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المصنوعة في إيران، جريمة إنسانية مع سبق الإصرار. وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة كدلالة على عجزها في المواجهة العسكرية، حيث تنهزم في الميدان، فتتحول إلى الانتقام من المدنيين.