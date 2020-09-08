تنفذ الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة جولات تفتيشية مكثفة على أسواق ومنافذ بيع أجهزة الكمبيوتر المكتبية واللوحية بكافة مناطق المملكة.وتشمل الجولات محلات بيع الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية ووكلاء وموزعي الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لكافة منافذ البيع التي تقوم بعرض وتسويق الكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية، في كافة مناطق المملكة.وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية عليها. وتأتي الجولات تزامناً مع بدء العام الدراسي عن بعد والذي يشهد إقبالاً من المستهلكين على شراء الكمبيوترات الأجهزة الإلكترونية.وتقوم الفرق الميدانية للوزارة وفق اختصاصها بضبط مخالفات الغش والتقليد والمغالاة في الأسعار والتلاعب في العروض والتخفيضات، بالإضافة إلى التحقق من فواتير الشراء والبيانات التجارية للمنتج المعروض لضمان وحفظ حقوق المستهلكين.يشار إلى أن مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري تنص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.