أعلنت وزارة الصحة أمس (الاثنين) تسجيل 768 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و886 حالة تعافٍ و26 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في السعودية 321456 حالة، فيما بلغ مجموع التعافي 297623 حالة، والوفيات 4107 حالات وفاة.وأشارت الصحة الوزارة إلى أن مجموع الحالات النشطة بلغ 19726 حالة، منها 1430 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة. وتصدرت مكة المكرمة حالات التعافي بـ80 حالة كما تصدرت الإصابات بـ67 إصابة، مع تسجيل 44,171 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة، و27 حالة في العناية المركزة. وجاءت تبوك في المرتبة الثانية بمدن التعافي بـ 63 حالة، جدة 51، الرياض 45، المدينة 41، الطائف 32، حائل 27، ينبع 25، بريدة 23، الهفوف 23، بيشة 23، الظهران 20، جازان 19، الحرجة 16 والدمام 14. وجاءت جدة في المركز الثاني في حالات الإصابات بـ 57 حالة، المدينة المنورة 50، الهفوف 46، الرياض 46، الظهران 44، حائل 27، المبرز 19، وينبع 18، الدمام 17 وخميس مشيط 16.