يُعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الحادية عشرة عن أعمال عام ١٤٤٠. وتحرص الجائزة على تأصيل المبادئ الإسلامية، في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف وتميز المنتج وتشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة، أو كان عملاً جماعياً، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.وسيتم إعلان الفائزين في أفرع الجائزة وهي: التميز في خدمات الحج والعمرة، والتميز الإداري، والتميز الاقتصادي، والتميز الثقافي، والتميز الاجتماعي، والتميز العمراني.من ناحية أخرى، استمع الأمير خالد الفيصل، خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس (الإثنين)، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، إلى نبذة عن أعمال النيابة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.في جانب ثانٍ، استعرض أمير منطقة مكة المكرمة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارة ومعهد الإدارة، لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة. واستمع خلال استقباله في مكتبه بجدة، مدير عام معهد الإدارة الدكتور بندر السجان، يرافقه مدير عام المعهد بجدة ياسر هوساوي، بمناسبة تعيينهما، إلى إيجاز عن الخدمات التي يقدمها معهد الإدارة في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، إلى جانب شرح عن خطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المنطقة ومحافظاتها.وهنأ الأمير خالد الفيصل الدكتور السجان، وهوساوي، بمناسبة تعيينهما، سائلا الله لهما التوفيق في مهام عملهما.