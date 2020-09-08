شاركت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في فعاليات المؤتمر الدولي للحوسبة «Euro-Par»، عبر ورقة بحثية نالت خلالها جائزة المؤتمر الأكاديمي العالمي السنوي المتخصص في المعالجة الحاسوبية المتوازية والموزعة، وذلك ضمن 158 ورقة بحثية قدمها مرشحون من جميع أنحاء العالم.وتناولت الورقة البحثية المدخلات والمخرجات وعملية المعالجة الحاسوبية العلمية واسعة النطاق باستخدام آليات التخزين المؤقت متعددة الطبقات، وإعادة تقييم الطريقة الحاسوبية للترحيل العكسي للوقت التي استخدمها علماء الجيولوجيا لدراسة البيانات الزلزالية لاستكشافات النفط والغاز، للإسهام بتحسينها وزيادة قدرة عملية المحاكاة الزلزالية على إنشاء صورة لباطن الأرض تصف بدقة عالية مكامن الهيدروكربونات.وأكد معدّ الورقة البحثية الدكتور طارق التركستاني أن الورقة المشاركة في المؤتمر كانت مشروع أطروحته لدرجة الدكتوراه التي حظيت بتقدير لجنة البحث في مؤتمر عالمي مرموق، منوهاً بدور مركز أبحاث الحوسبة الفائقة في «كاوست» بدعم هذه الورقة البحثية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أجهزة الحاسب الآلي العملاقة ذات المستوى العالمي والتعاون مع الشركاء في الصناعة لتحويل البحث إلى واقع ملموس.