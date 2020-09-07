أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الجنوب الفرعية أحواشاً عشوائية تحت الإنشاء بمساحة إجمالية بلغت 2900 م2، وذلك ضمن جهود الأمانة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق التابعة للبلدية وضمن أعمالها الرقابية أزالت إحداثيات وتعديات على أراض حكومية بحي «البركة» جنوب المحافظة، مؤكدا مواصلة الأعمال الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات عبر جولات مكثفة في المناطق الطرفية التابعة، وعرض من تثبت مخالفته الأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية للمساءلة القانونية.