اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لبداية العام الدراسي، وذلك في لقائه بمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين).

ونوه أمير الشرقية بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -يحفظهما الله- لاستمرارية العملية التعليمية، مؤكداً أهمية العمل على التحسين المستمر، والاستجابة الفاعلة لملاحظات أولياء الأمور ومستخدمي منصات التعليم عن بعد، مشيراً لمراعاة تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، والحرص على تحقيق الأهداف المرسومة لعملية التعليم عن بعد، بما يضمن إلمام الطلاب والطالبات بغايات العملية التعليمية، مبيناً أن جائحة كورونا المستجد فرضت مفاهيم جديدة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع التعليم، الذي استطاع بفضل ما هيأته القيادة الرشيدة -يحفظها الله- من إمكانيات، تجاوز التحديات التي فرضتها الجائحة، مضيفاً أن الجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والإدارية لإنجاح تجربة التعليم عن بعد، جهود مقدرة ومشكورة، وهي الركيزة الأساسية في إنجاح خطط وزارة التعليم في بناء جيل متمكن من المعارف والعلوم، متمنياً لمنسوبي القطاع التعليمي التوفيق في أداء رسالتهم.

من جهته، عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات قطاع التعليم، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ونائبه على دعمهما المتواصل والمستمر للعملية التعليمية في المنطقة، موضحاً أن الإدارة تعمل على استلام عدد من المشروعات التعليمية في مختلف المحافظات وفق جداولها الزمنية المعتمدة.