شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة المحافظة على الأراضي العامة وعدم السماح بالتعدي عليها، ووجه خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لرصد وحماية الأراضي العامة من التعديات، بحصرها عبر تطبيق إلكتروني يخصص لهذا الغرض، وتحديد إمكانية الاستفادة منها حسب مواقعها بما يحقق المصلحة العامة، ومراقبتها، وإزالة أي تعد أو إحداث جديد فوراً دون إعطاء الفرصة لأي متجاوز على أملاك الدولة، ودون استثناء لأي شخص، وتخصيص رقم للبلاغات والإعلان عنه.

وأكد الأمير حسام على مديري الإدارات الحكومية، متابعة ما يرد من بلاغات عن تعديات على الأراضي الحكومية، والمسارعة إلى تبتيرها ووضع لوحات تدل عليها، مع المتابعة المستمرة وحمايتها من الاعتداء، والرفع عاجلاً عند تعطل أي مشروع حكومي بسبب التعدي، ومعالجته.

وكلّف فريقاً متخصصاً بمتابعة تنفيذ الرقابة وتقديم تقرير دوري عن المنجز بهذا الخصوص، وأكد أهمية تميز مواقع الاستثمار ورفعها مساحياً تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة للدولة، لبناء المشاريع السياحية والتجارية الملائمة لكل موقع.