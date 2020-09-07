أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية لـ«عكاظ» أنه لم يردها أي طلب مساعدة من أي مواطن أو بلاغ من الجهات الرسمية بشأن تعرض أحد المواطنين لحادث عرضي بسبب إعصار هايشن وما تصحبه من أمطار و رياح شديدة في مختلف مناطق جمهورية كوريا.



وأشارت السفارة إلى أنها تتواصل مع الجهات الرسمية المحلية الكورية بشكل دوري ومستمر لمعرفة التوقعات المسبقة للطقس، لإشعار المواطنين الموجودين في جمهورية كوريا.، الذين يقارب عددهم الـ600 مواطن، بالتحذيرات المتعلقة بالأحوال الجوية قبل وقوعها بوقت كاف عبر صفحتنا الرسمية في قنوات التواصل الاجتماعي أو من خلال التأكيد على المواطنين عند مراجعتهم للسفارة لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الساحلية والتنبيه عليهم بالتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من السلطات الرسمية المحلية.



وتابعت «تقوم السفارة بالتواصل مع الملحقية الثقافية السعودية لدى سيئول لإخطارهم بالتنبهات والتحذيرات ليتسنى لهم تنبيه جميع الطلبة المبتعثين. مؤكدة للمواطنين أنه يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين بالسفارة على رقم جوال ( ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+) على مدار الساعة في حال طلب أي استفسار أو مساعدة».



وأشارت السفارة السعودية في سيئول إلى أنها تتابع مع المسؤولين في أقسام الشرط في المناطق التي غالباً ما تتعرض لحالات طقس غير مستقرة لمعرفة تفاصيل التطورات فيها في حال وقوع إصابات بين السكان والاطمئنان على أوضاع المواطنين المقيمين في تلك المناطق أولاً بأول.