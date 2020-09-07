حقق مزارعو محافظة العقيق في منطقة الباحة نجاح الاحتفاظ بما يقارب 135 ألف نخلة موزعة على 1600 مزرعة برغم شح المياه، ويعتمد المزارعون على المياه الجوفية والآبار الارتوازية، ليتمكنوا من إنتاج 40 ألف طن سنويا من التمر الصُفري، والخضري، والسري، يراوح سعر الكيلو الواحد من 15 ريالاً إلى 40 ريالاً.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعقيق المهندس جمعان بن عبدالله الغامدي، إقامة مهرجان التمور في نسخته الثالثة بعد غد بمشاركة مجموعة من المزارعين والمنتجين بأنواع مختلفة من خِراف النخيل.

وأوضح محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي، أن غاية المهرجان تأكيد هوية المحافظة الزراعية باعتبارها سلة الغذاء للمنطقة، إضافة لتقديم الخدمات للمزارعين من خلال عروض التمور بأنواعها، وفسائل النخيل، وإقامة مزاد علني للبيع.