قدّمت عيادات «تطمن» في حفر الباطن خدماتها لـ 7914 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على مرافق صحية عدة شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبوموسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.



يُذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فايروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.