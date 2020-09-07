بحث وفد من إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي، مع مكتب قضايا المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية، الخطط والمنجزات في مجال تمكين المرأة مع التركيز على القضايا ذات الصلة بمشاركة المرأة في السلام والأمن، ودورها في مكافحة التطرف العنيف، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومكافحة العنف ضد نساء الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن التنمية العالمية للمرأة وازدهارها.وأوضح بيان صادر من المنظمة أن الوفد برئاسة الأمين العام المساعد طارق علي بخيت، أطلع السفيرة المتجولة لمكتب قضايا المرأة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية كيلي إي كوري، خلال اجتماعه الافتراضي، على برامج المنظمة واستراتيجياتها لتمكين المرأة وتحسين وضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي، ولا سيما في إطار خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.