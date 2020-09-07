التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح أمس (الأحد) بعدد من الطلاب أثناء حضوره إحدى الحصص التعليمية عبر منصة «مدرستي» أثناء جولته على فصول المنصة الافتراضية في مدينة تبوك، وسجل الوزير زيارة لثانوية تبوك ومتوسطة المقداد بن عمرو، مطلعا على التجهيزات التي أعدتها المدارس لمنصة مدرستي وتفعيل الفصول الافتراضية. ووجه الوزير حديثه للطلاب عبر المنصة وقال إنه يعلم بما يشعر به الطلاب والطالبات لاختلاف الطريقة التعليمية التي اعتادوا عليها بالسابق، وناقشهم عن انطباعاتهم في الحصص الافتراضية وما المشاكل التي تواجههم في المنصة، وأكد لهم أن الأسابيع القادمة ستشهد حل المشاكل التقنية في المنصة.من جانبها، وأوضحت الوزارة أن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم أمس مصاعب في الدخول وعدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، وأكدت أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات، مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وأكدت الوزارة أنها تتيح قنوات عين، لاستكمال الرحلة التعليمية. ‏أقرت وزارة التعليم، بوجود ما أسمته تحديات برزت اليوم (الأحد) لبعض المستفيدين في منصة مدرستي عند محاولتهم الدخول.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن التحديات شملت عدم الاستفادة الكاملة من خدمات المنصة. وبينت أنه إزاء هذه التحديات ومراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات، فإنه لن يتم احتساب الحضور والغياب، مشيرة إلى أن الوزارة ستتيح بدائل للمنصة وهي قنوات عين وتيمز لإكمال رحلتهم التعليمية.