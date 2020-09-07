ضبطت صحة المدينة المنورة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، امرأة تمتهن علاج المرضى بـ«الطاقة والصوت». وأكد المتحدث باسم صحة المنطقة مؤيد أبو عنق، أن مثل هذا العلاج غير معترف به، وأن المرأة اتخذت من فيلا سكنية عيادة لممارسة نشاطها المحظور. وأشار إلى أن الشؤون الصحية تلقت بلاغا عن امرأة سعودية تمارس العلاج بالطاقة والصوت بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتم التنسيق مع النيابة العامة والأمن العام لوضع خطة لضبطها.وتوجهت لجنة من الشؤون الصحية والجهات المشاركة مساء أمس (الأحد) إلى الموقع، وعثرت على المرأة أثناء ممارستها النشاط المحظور (العلاج بالطاقة والمساندة النفسية)، كما عثرت على أدوات لإصدار أصوات معينة، وسرير طبي للكشف السريري، وزيوت مختلفة، وأحيلت المتهمة إلى الجهات الأمنية.ودعا المتحدث الإعلامي المجتمع إلى عدم دعم هذه الفئة وعدم مراجعة الأطباء أو المواقع غير الموثوقة أو من يدعون العلاج أو الترويج لهم، والإبلاغ عنهم.